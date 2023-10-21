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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 жовтня 2023 року, 19:00.

Харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас проводили матч одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.

Гості швидко відкрили рахунок зусиллями Задераки, після чого команда Едмара ще довго не могла знайти підступів до чужих воріт і зрештою пропустила вдруге.

Лише під завісу першого тайму харків’яни таки зуміли відіграти бодай один пропущений м’яч, однак їхні плани розвинути успіх після перерви зазнали невдачі з третім м’ячем від суперників.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Кривбас у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Кривбас 1:3

Голи: Вачіберадзе, 39 — Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Фарина (Капінус, 79), Безуглий —Габелок, Вачіберадзе, Мартинюк (Юсов, 58) — Русин (Арі, 79), Борячук (Сидоров, 59), Дмитренко (Бичек, 59).

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Татарков (Гончарук, 90+2), Задерака (Блізніченко, 90+2), Бізімана, Д. Кузик (По, 52) — Дебелко, Кожушко (Прінс, 83).

Попередження: Борячук — Бізімана, Стецьков.