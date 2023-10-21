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Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Кривбасу.

Харківський Металіст 1925 напередодні поступився криворізькому Кривбасу в домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Тренер "жовто-синіх" Олег Голодюк після завершення гри прокоментував власні враження від побаченого на полі.

"Важко тут щось коментувати, болюча для нас поразка. Ми грали проти лідера чемпіонату, станом на сьогодні, і вони показали, чому вони зараз знаходяться на цій позиції.

Пропустили два ідентичні голи. Вони почались із простої помилки у центрі поля, і потім уже хлопці не встигали за гравцями Кривбасу.

Ми розбирали їхню гру та попереджали, що після перехоплення, вони першим-другим пасом грають вперед. Потрібно визнати, що на цей момент суперники набагато краще готові. Уся критика, яка спрямована в бік Металіста 1925 — об'єктивна.

Як показала гра, то команда не зовсім була готовою до такої інтенсивності гри з боку Кривбасу. Ми щойно спілкувались. Не можу сказати, що футболісти не хотіли чи не грали до кінця. Але потрібно в таких іграх, із такими суперниками, робити більше — вигризати перемоги", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в полтавської Ворскли.