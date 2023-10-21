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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Криворізький Кривбас напередодні переграв харківський Металіст 1925 у в гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Тренер "біло-червоно-чорних" Юрій Вернидуб після завершення гри прокоментував власні враження від побаченого на полі.

"Ми їхали на цю гру, розуміючи, що Металіст 1925 демонструє дуже непоганий футбол. Команда за контролем м’яча займає високе місце в УПЛ. Розуміли, що треба агресивно грати проти цього суперника, не давати йому багато часу для прийняття рішень, а більше пресингувати.

У принципі, наш план спрацював. Ми непогано зіграли в першому таймі, забили два голи, могли ще третій забити, але пропустили.

Знали, що попереду другий тайм, і ще нічого не закінчилось. Після перерви знову непогано виглядали, проводили хороші контратаки, мали вдосталь моментів, забили третій гол.

По захисту в принципі також питань немає, відіграли нормально. Перемогли — зробили те, до чого прагнули.

А тепер у нас попереду три матчі: Дніпро-1, Полісся, Динамо. Побачимо, як ми можемо протистояти клубам, які також ведуть боротьбу за найвищі місця. Усе найцікавіше ще попереду, зараз тільки 11 тур.

Кого б я порекомендував Реброву з гравців Кривбасу? Це повинен вирішувати сам головний тренер збірної України. Його помічники передивляються футболістів та вже далі вирішують, на які найболючіші позиції запрошувати гравців.

На мій погляд, не дуже добре виглядає центральна ланка захисту нашої збірної. Думаю, Бескоровайний заслуговує виклику до національної команди. Він зараз дуже добре виглядає. До того ж, забив три голи у поточному сезоні.

Подивіться, він виграє весь другий поверх та має здібності добре розпочати атаку, а не просто вибити м’яч абикуди.

Ми постійно намагаємось добре розіграти м’яч. Багато працюємо над цими компонентами. А також розбираємо гру суперника. Від цього відштовхуємось та готуємось до матчів. Також працюємо над стандартами.

Тим паче, маючи такого захисника, як Даня. У нього сьогодні був непоганий момент, аби відзначитись голом, але не забив. Також і у Стецькова був шанс, у другого центрального нашого захисника.

Повторюсь, Бескоровайний наразі робить все для того, аби на нього звернули увагу тренери збірної України. Але, таке враження, що інших футболістів у нас немає, окрім тих, хто вже грає за збірну, як би високо не знаходилась наша команда.

Як би там не було бажаю тільки перемоги нашій збірній у матчі проти Італії, і тільки потрапляння на Євро. Тільки найкращі побажання хлопцям. Дуже хочеться, аби збірна порадувала наших бійців, які зараз на передовій захищають країну.

Дебют Прінса? Дуже непоганий футболіст. Йому тільки 20 років виповнилось. Має хорошу швидкість, непоганий дриблінг, може обіграти кількох суперників. Ви ж знаєте, як зараз важко запрошувати в Україну африканців. Тому він довго чекав на візу в Туреччині. Йому потрібен час, адже поки навантаження йому даються важкувато.

Є й зайва вага. Тижні два потрібно для того, аби він набрав оптимальну форму. Бачите, у нас є травмовані, деякі проблеми з вибором стартового складу. Але викрутились. Рома Дебелко сьогодні, наприклад, зіграв на позиції півзахисника, і дуже непогано виглядав", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в полтавської Ворскли.