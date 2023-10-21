Україна

Тренер Зорі — про матч проти Оболоні.

Зоря в рамках одинадцятого туру чемпіонату України грала на виїзді проти Оболоні та здобула перемогу з рахунком 4:2.

Головний тренер луганців Валерій Кривенцов прокоментував перемогу своєї команди.

"Важка перемога, але мали б вигравати спокійніше. Ми заслуговували на перемогу. Для нас вона довгоочікувана. Стосовно гри, можна відмітити суперника – Оболонь на власному полі давно не програвала. Набирають залікові пункти, виглядають цілісно. Зуміли обіграти цю команду, ради цьому. Дивимось вперед, тому що нас чекатиме дуже багато поєдинків.



Треба розуміти, що команда достатньо змінилася. Але можна сказати сьогодні, що ті "мужики", які були – повернулися, а нові – доєдналися", — наводить слова тренера офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України Оболонь — Зоря.