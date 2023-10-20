Україна
20 жовтня 2023, 19:02
Зоря в матчі з дублями гравців обох команд перестріляла Оболонь
Перша перемога колективу Валерія Кривенцова за останні шість ігор у чемпіонаті.
Оболонь — Зоря, фото УПЛ
20 жовтня 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Зоря 2:4
Голи: Суханов, 20, 27 (пен.) — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)
Оболонь: Рибка — Нагієв, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Косовський (Слободян, 80), Мороз, Дубко (Черненко, 64) — Суханов (Краснопір, 56), Тарануха (Груша, 79).
Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Вантух — Жан Клод (Нагнойний, 56), Яцик — Антюх, Мічін, Горбач — Герреро.
Попередження: Прокопенко, Дубко — Жан Клод, Батагов, Джордан