Зоря в рамках одинадцятого туру чемпіонату України грала на виїзді проти Оболоні та здобула перемогу з рахунком 4:2.

Команда Кривенцова вийшла вперед завдяки голу Герреро, проте після цього дубль Суханова перевернув гру. 

Втім, луганці не знітились та зрівняли рахунок ще в першому таймі, а в другому забили ще двічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Зоря у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Зоря 2:4
Голи: Суханов, 20, 27 (пен.) — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)

Оболонь: Рибка — Нагієв, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Косовський (Слободян, 80), Мороз, Дубко (Черненко, 64) — Суханов (Краснопір, 56), Тарануха (Груша, 79).

Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Вантух — Жан Клод (Нагнойний, 56), Яцик — Антюх, Мічін, Горбач — Герреро.

Попередження: Прокопенко, Дубко — Жан Клод, Батагов, Джордан