Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 жовтня 2023 року, 17:00.

Зоря в рамках одинадцятого туру чемпіонату України грала на виїзді проти Оболоні та здобула перемогу з рахунком 4:2.

Команда Кривенцова вийшла вперед завдяки голу Герреро, проте після цього дубль Суханова перевернув гру.

Втім, луганці не знітились та зрівняли рахунок ще в першому таймі, а в другому забили ще двічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Зоря у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Зоря 2:4

Голи: Суханов, 20, 27 (пен.) — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)



Оболонь: Рибка — Нагієв, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Косовський (Слободян, 80), Мороз, Дубко (Черненко, 64) — Суханов (Краснопір, 56), Тарануха (Груша, 79).



Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Вантух — Жан Клод (Нагнойний, 56), Яцик — Антюх, Мічін, Горбач — Герреро.



Попередження: Прокопенко, Дубко — Жан Клод, Батагов, Джордан