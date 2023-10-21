Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 жовтня 2023 року, 17:00.
Оболонь - Зоря, фото Зоря
21 жовтня 2023, 09:59
Зоря в рамках одинадцятого туру чемпіонату України грала на виїзді проти Оболоні та здобула перемогу з рахунком 4:2.
Команда Кривенцова вийшла вперед завдяки голу Герреро, проте після цього дубль Суханова перевернув гру.
Втім, луганці не знітились та зрівняли рахунок ще в першому таймі, а в другому забили ще двічі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Зоря у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Оболонь — Зоря 2:4
Голи: Суханов, 20, 27 (пен.) — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)
Оболонь: Рибка — Нагієв, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Косовський (Слободян, 80), Мороз, Дубко (Черненко, 64) — Суханов (Краснопір, 56), Тарануха (Груша, 79).
Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Вантух — Жан Клод (Нагнойний, 56), Яцик — Антюх, Мічін, Горбач — Герреро.
Попередження: Прокопенко, Дубко — Жан Клод, Батагов, Джордан