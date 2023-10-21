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Головний тренер Оболоні — про матч проти Зорі.

Оболонь в рамках одинадцятого туру чемпіонату України грала на вдома проти Зорі та зазнала поразки з рахунком 2:4.

Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко прокоментував гру своєї команди.

"Ми намагались зрівняти рахунок після пропущеного голу. Вдалося. Потім ми вийшли вперед. Однак нестача досвіду протистояння супернику, що виступає на євроарені, була помітною. Зоря добротна команда. Ті помилки, яких припустилися ми, така команда не пробачає.

Ми намагаємось завжди, коли є можливість, бити по воротах. Сьогодні здалеку Суханов забив. Загалом у нас ще були непогані моменти, могли переломити хід зустрічі. Утім, як я вже казав, Зоря досвідчена команда, і свої такі моменти реалізовує.

Дуже помітним був клас суперник. У них є досвід виступів на міжнародному рівні. Це те, завдяки чому в Зорі була перевага, і чого в наших хлопців поки нема. Однак дорікнути їм мені нічим, вони старалися. Робимо висновки і рухаємось в інших матчах далі", — наводить слова Іващенка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України Оболонь — Зоря.