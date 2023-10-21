Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ.

Донецький Шахтар на черкаський ЛНЗ продовжуватимуть розіграш одинадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Дарійо Срна в своєму першому стартовому складі на новій посаді використав із перших хвилин Бондаря в центрі оборони, тоді як Топалов повернеться на лівий фланг оборони, а Невертон розташується над ним.

Олег Дулуб, після нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Насонова праворуч у захист, тоді як Шестаков розташується над ним у півзахисті, а Калюжний повернеться до півзахисту.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Криськів, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Азарові, Чигринський, Матвієнко, Міроші, Кастілло, Егіналду, Швед, Судаков, Назарина, Келсі.



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравський, Селін, Стасюк — Рибалка — С. Шестаков, Бойко, Калюжний, Норенков — Хобленко.

Запасні: Самойленко, Савін, Тарасенко, Олійник, Хамелюк, Тищенко, Прядун, Наумець, Банада, Ковальов.



Гра Шахтар — ЛНЗ почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.