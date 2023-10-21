Україна

Три очки в актив команди Ярослава Вишняка приніс єдиний гол Валерія Лучкевича.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос вирушив у гості до Олександрії.

У компенсований до першого тайму час Валерій Лучкевич забив у ворота своєї колишньої команди та вивів Колос уперед.

Втім, другий тайм розпочався для Колоса вже не так успішно, оскільки на 53-ій хвилині Кирило Попов заробив пряму червону картку.

Незважаючи на чисельну перевагу суперника, підопічним Ярослава Вишняка все ж вдалося втримати мінімальну перевагу в рахунку та здобути підсумкову перемогу.

Олександрія – Колос 0:1

Гол: Лучкевич, 45+

Олександрія: Єрмаков — Савченко (Плакса 64), Логінов, Мартинюк — Ковалець (Погорілий 25), Смирний (Скорко 64), Шостак (Кулаковський 88), Михайленко — Сігеєв, Шулянський (Джевані 64), Калітвінцев

Колос: Фесюн — Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Мілько (Богданов 79), Демченко (Салабай 90+5), Дієго Каріока (Безбородько 66), Ільїн (Болбат 66) — Попов

Попередження: Савченко 58, Логінов 89 — Бондаренко 18

Вилучення: Попов, 54 (пряма червона)