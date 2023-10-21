Три очки в актив команди Ярослава Вишняка приніс єдиний гол Валерія Лучкевича.
Олександрія - Колос
21 жовтня 2023, 21:05
У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос вирушив у гості до Олександрії.
У компенсований до першого тайму час Валерій Лучкевич забив у ворота своєї колишньої команди та вивів Колос уперед.
Втім, другий тайм розпочався для Колоса вже не так успішно, оскільки на 53-ій хвилині Кирило Попов заробив пряму червону картку.
Незважаючи на чисельну перевагу суперника, підопічним Ярослава Вишняка все ж вдалося втримати мінімальну перевагу в рахунку та здобути підсумкову перемогу.
Олександрія – Колос 0:1
Гол: Лучкевич, 45+
Олександрія: Єрмаков — Савченко (Плакса 64), Логінов, Мартинюк — Ковалець (Погорілий 25), Смирний (Скорко 64), Шостак (Кулаковський 88), Михайленко — Сігеєв, Шулянський (Джевані 64), Калітвінцев
Колос: Фесюн — Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Мілько (Богданов 79), Демченко (Салабай 90+5), Дієго Каріока (Безбородько 66), Ільїн (Болбат 66) — Попов
Попередження: Савченко 58, Логінов 89 — Бондаренко 18
Вилучення: Попов, 54 (пряма червона)