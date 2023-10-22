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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та житомирське Полісся.

Полтавська Ворскла та житомирське Полісся продовжуватимуть розіграш одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), залучив до стартового складу Бацулу ліворуч у захисті, тоді як Корнієнко розташується над ним у півзахисті.

Юрій Калітвінцев, на тлі перемоги над київським Динамо (3:2), використав із перших хвилин Кравченка на правому фланзі оборони, тоді як Огіря гратиме в центрі поля.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана, Бацула — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Корнієнко — Степанюк.

Запасні: Домолега, Єрмолов, Крупський, Хрипчук, Рамірес, Оденцов, Феліпе, Черниш, Якубу, Островський.



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Кушніренко — Козак, Огіря, Макуана — Аріелсон.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Грицук, Мозес, Тейлор, Мустафаєв, Шаповал, Шастал, Янаков, Поспєлов.



Гра Ворскла — Полісся почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.