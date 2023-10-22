Україна

Рух у матчі з сімома голами розбив Верес

Колектив Сергія Лавриненко, незважаючи на власні забиті м'ячі, майже не чинив спротиву суперникам, які не втомлювались забивати.

Верес — Рух, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Рух 2:5

Голи: Яго, 82, Балан, 89 — Теслюк, 13, Климчук, 33, Пастух, 65, 85, Квасниця, 88



Верес: Паст — Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко — Кльоц (Яго, 62), Кучеров — В. Шарай (Шестаков, 82), С. Шарай (Кухарук, 62), Світюха (Ковалюк, 46) — Гайдучик (Марусич, 62).



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман (Лях, 73) — Сапуга, Підгурський (Таллес, 46), Пастух — Теслюк (Квасниця, 57), Климчук (Плюман, 73), Руніч (Соломон-Отабор, 73).



Попередження: Балан, Кучеров, Гайдучик, Кухарук — Дідик