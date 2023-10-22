Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та дніпровський Дніпро-1.

Київське Динамо в останньому матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги прийматиме дніпровський Дніпро-1 на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Мірча Луческу, після поразки від житомирського Полісся (2:3), залучив до стартового складу Вівчаренка до лівого флангу оборони, тоді як у центрі захисту гратиме Попов. Шепелєв розташується праворуч серед атакувальних півзахисників.

Юрій Максимов, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:0), використав із перших хвилин Кравця на лівому фланзі оборони.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Шепелєв, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шапаренко, Кабаєв, Малиш, Дячук, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Рамадані.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Мірошніченко, Горбунов, Каплієнко, Є. Пасіч, Пуріта, Горін, Вітіньйо, Танчик, Маркос Андре.



Гра Динамо Київ — Дніпро-1 почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.