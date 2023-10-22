Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги-2023/24 між Динамо та Дніпром-1.

У центральному матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють київське Динамо та Дніпро-1.

Поєдинок пройде у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віктор Копієвський, а систему ВАР доглядатиме Максим Козиряцький.

Онлайн-трансляція:

Перед очним протистоянням Динамо та Дніпро-1 набрали по 15 очок — однак у киян зіграно сім матчів проти восьми у дніпрян.