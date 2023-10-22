Україна

Колектив Юрія Калітвінцева підтримав переможний темп упевненою грою на полі суперників.

Недільна частина протистоянь у рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась грою в Полтаві, де місцева Ворскла на власному полі зустрічалась із житомирськім Поліссям. За певних обставин цей матч можна було б вважати й центральним за весь вікенд, але колективу Віктора Скрипника все ніяк не вдається вийти на стабільну смугу результатів у поточній кампанії.

Ось і несподіваний успіх у дуелі проти донецького Шахтаря за тиждень до початку жовтневої міжнародної павзи для "зелено-білих" супроводжувався безгольовим миром проти Колосу (0:0), що було відвертим кроком назад та не відповідало планам команди щодо віддалення від небезпечної зони. Полісся, якщо бути відвертими, у цьому плані теж не далеко пішло, бо незадовго до перемоги над Динамо так само не зуміло розпечатати ворота клубу з Ковалівки, але успіх перед перервою в офіційних матчах важив усе ж таки значно більше.

Відверто без ризику намагались діяти команди весь ігровий час першого тайму. І змусити їх змінити обрану тактику міг хіба що випадковий збіг обставин. Або не випадковий — на 35 хвилині Сантана на правому фланзі власного штрафного завалив на газон Шастала, за що арбітр Ярослав Козик одразу призначив пенальті у ворота господарів поля. Варто відзначити, що до цього про гольові моменти як такі взагалі не йшлось, тому відбулось вибухове пожвавлення гри. Кушніренко тим часом реалізував одинадцятиметровий ударом у правий кут.

Цей прикрий збіг обставин змусив команди розкритись тільки в другому таймі, і це стосувалось, у першу чергу, намірів Ворскли відігравати відставання. Для цього господарі створили момент для Руслана Степанюка одразу після відновлення гри, однак форвард головою з близької відстані не переграв Бойка. Покарання за таку надмірну витратність надійшло миттєво — Макуана та Аріелсон розіграли контратаку з центру поля на 54 хвилині в дві стінки, після чого Бені з лівого флангу штрафного переграв Ісенка.

Щодо питання визначення переможців, на цьому моменті воно було остаточно знято. Але залишався ще певний час, за який "зелено-білі" мали нагоди покращити собі власний настрій. І тут варто було поставити питання до Степанюка, яким саме чином він не реалізував бодай один із своїх гольових моментів, так і не перегравши в підсумку Бойка в цій грі?

Очевидно, що Полісся не мало намірів псувати собі нервову систему, тому на початку компенсованого часу гості скористались вилученням Хрипчука за фол перед власним штрафним проти Шастала, що призвело до стандарту, із якого Козак поцілив у ліву хрестовину, а постраждалий добив у порожні ворота.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме харківський Металіст 1925, тоді як посеред тижня нарешті проведе матч першого туру проти дніпровського Дніпра-1 на власному полі, а житомирське Полісся гостюватиме в луганської Зорі.Ворскла —0:3Кушніренко, 37 (пен.), Макуана, 54, Шастал, 90+1Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 63), Бацула — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко (Черниш, 78), Корнієнко (Феліпе, 63) — Степанюк.Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Грицук, 46), Кушніренко — Козак, Огіря, Макуана (Тейлор, 73) — Аріелсон (Шастал, 66).Попередження: Челядін, Скляр, Сантана, Кушніренко — Кушніренко, Смоляков.