Україна

Головний тренер Руху — про перемогу над Вересом.

Рух в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України гра на виїзді проти Вереса та здобув перемогу з рахунком 5:2.

Головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов прокоментував успіх своєї команди.

"Результат позитивний, адже Рух переміг з великим рахунком. Ми налаштовувались на дуже серйозну гру і добре, що вдалось забити стільки голів. Втім є претензії до концентрації гравців – треба грати до кінця, який би рахунок не був. У команді грають молоді футболісти, які зараз отримують досвід у матчах УПЛ, тож цю проблему ще потрібно вирішувати. Не хочу нікого з футболістів виділяти – ні з хорошої, ні з поганої сторони. У футбол грає команда, тож всі гравці відповідальні за результат. Щодо пропущених голів, то це виключно брак концентрації.

Підгурський понад три місяці пропустив через травму і сьогодні вперше в сезоні вийшов в основі першої команди. Ми поступово підпускаємо його до стартового складу, адже зараз Денис ще не готовий на 100%. Втім він якісний футболіст на якого команда дуже розраховує. Пастух провів хороший матч, але важко сказати, чи це найкраща його гра, бо він якісно зіграв із Шахтарем та в інших матчах чемпіонату. Щодо решти команди, то у нас буде розбір цього матчу і ми обговоримо всі ігрові моменти поєдинку.

Зараз є багато розмов про єврокубки та результати Руху. Але я вкотре повторюю: наше завдання – створити боєздатну команду, яка з часом зможе боротись за найвищі місця у чемпіонаті. На поле виходять молоді гравці, тому не можна на них тиснути та вимагати результат. Проте команда повинна у кожній грі боротись за перемогу і максимально викладатись на полі", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу 11 туру чемпіонату України між Вересом та Рухом.