Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 15:00.

Рух в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України гра на виїзді проти Вереса та здобув перемогу з рахунком 5:2.

Команда Віталія Пономарьова не відчула суттєвого спротиву від супротивника, хоч й пропустила двічі наприкінці зустрічі.

Завдяки цьому результату Рух й надалі йде в групі команд, що лідирують в чемпіонаті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Рух у 11 турі чемпіонату України-2023/24:

Верес — Рух 2:5

Голи: Яго, 82, Балан, 89 — Теслюк, 13, Климчук, 33, Пастух, 65, 85, Квасниця, 88



Верес: Паст — Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко — Кльоц (Яго, 62), Кучеров — В. Шарай (Шестаков, 82), С. Шарай (Кухарук, 62), Світюха (Ковалюк, 46) — Гайдучик (Марусич, 62).



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман (Лях, 73) — Сапуга, Підгурський (Таллес, 46), Пастух — Теслюк (Квасниця, 57), Климчук (Плюман, 73), Руніч (Соломон-Отабор, 73).



Попередження: Балан, Кучеров, Гайдучик, Кухарук — Дідик