Україна

Вінгер дав коментар після переможного матчу.

Дніпро-1 в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону грав на виїзді проти Динамо та переміг з рахунком 1:0.

Автор переможного голу Олексій Гуцуляк прокоментував успіх своєї команди.

"Добре налаштувалися на гру, знали, що суперник буде більше атакувати. Відійшли назад, але скористалися власним моментом і забили гол. Можливо, десь, у другому таймі кияни нас і переважали, але ми зуміли здобути перемогу. Головне для нас – це три очки.

Ми легко відходили з-під пресингу? Ну ми ж теж команда не проста (посміхається). Ми минулий чемпіонат завершили на другому місці й вміємо виходити з-під пресингу. Ми спокійно грали у свій футбол, так що тут нічого особливого немає.

У нас була така тактика, щоб спочатку діяти агресивніше, потім відійти. Ми все це виконали, тому це і дало результат. У нас все добре, рухаємося далі від матчу до матчу. Попереду у нас важкий виїзний маршрут, у якому нам треба взяти максимум очок", — наводить слова Гуцуляка офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу 11 туру чемпіонату України між Дніпром-1 та Динамо.