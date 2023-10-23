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Форвард Челсі прокоментував гол у ворота Арсенала.

Лондонський Челсі в рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги втратив перемогу в дербі проти Арсенала, маючи перевагу в два м’ячі за ходом гри.

Челсі — Арсенал 2:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Нападник "синіх" Михайло Мудрик, на рахунку якого видовищний гол та зароблений пенальті в цій грі, прокоментував виступ команди.

"Це було щось середнє, між кросом і ударом. Перед грою наш тренер воротарів сказав мені, щоб я дивився на їхнього воротаря, тому що іноді він намагається прочитати момент і може просто загубити ворота в себе за спиною, що дозволяє мені його перекинути.

Тож це було те знання, яке тримав у голові до останнього. Я обрав щось середнє між поперечною передачею та ударом, і це було правильне рішення.

Було дуже приємно розділити цей момент із нашими вболівальниками, особливо у грі проти Арсенала. Це був особливий момент, я дуже ціную їхню підтримку.

Для мене багато значить — можливість забити на Стемфорд Брідж. Це особливий момент. Мені сподобалось це відчуття, і я хочу, щоб таких моментів ставало дедалі більше.

Від підсумкового результату є чимало розчарувань — уся команда зараз дуже засмучена. Я думаю, що ми повинні були виграти цей матч, але, можливо, ми втратили концентрацію секунд на 10, тоді як у футболі все може статись доволі швидко.

Коли ви втрачаєте концентрацію, це може погано закінчитись для вас та вашої команди. Суперники в підсумку цим і скористались.

Але все одно є чимало гарних вражень від гри. Я думаю, що ми рухаємось правильним шляхом. Ми дуже розчаровані, що зіграли внічию, але ми просто повинні продовжувати рухатись уперед, працювати в цьому напрямку і прагнути до перемог.

Я думаю, що станом зараз у нас більше впевненості, аніж було раніше. Ми просто повинні продовжувати рухатись у правильному напрямку, і результати зрештою прийдуть", — заявив український виконавець.

У наступному турі лондонський Челсі проведе чергове домашнє дербі — проти Брентфорда.