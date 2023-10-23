Україна

Команди погодили зміни в графіку.

Донецький Шахтар за кілька днів, 25 жовтня, має провести гостьовий матч третього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти каталонської Барселони на її полі.

У той самий час у "гірників" було заплановано протистояння дванадцятого туру української Прем’єр-ліги на полі одеського Чорноморця, яке мало б відбутись 28 жовтня, о 17:00.

Саме тому чинні чемпіони України звернулись до "моряків" та організаторів змагань із проханням перенести зустріч національної першості на більш пізні терміни.

"Одеський клуб пішов назустріч чемпіону країни і позитивно відповів на пропозицію гірників провести зустріч в іншу дату.

Причина — участь донецького клубу в Лізі чемпіонів і складна логістика, пов’язана з насиченим графіком.

УПЛ оголосить дату гри 12-го туру пізніше — після узгодження з ФК Чорноморець", — такою була відповідь команди Романа Григорчука на цей запит суперників.

Таким чином наступним матчем для Чорноморця стане гра проти луганської Зорі в Кубку України 1 листопада, тоді як донецький Шахтар, після Барселони, гостюватиме в сумської Вікторії також у рамках кубкового змагання.