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Форвард Полісся прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні житомирське Полісся здолало полтавську Ворсклу в гостьовому протистоянні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Полісся 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.10.2023

Після завершення гри нападник "вовків" Дмитро Шастал, на рахунку якого гол із появи на заміну, поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Дуже сподобалась наша гра. Я дуже радий за хлопців, за всю команду, за вболівальників.

Радий також і тому, що ми продовжуємо нашу переможну ходу і не зупинились після Динамо. Хлопці дійсно сьогодні показали, як виграються такі матчі. Як здобуваються справжні перемоги.

Коли виходив на заміну, то отримав настанови чіплятись за м'яч, виконувати все, що робили хлопці і, як то кажуть, не зіпсувати матч.

Так прямо тренер, звісно, не казав, але гірше я точно не зробив", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі.