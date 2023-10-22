Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 15:00.

Полісся в рамках поєдинку одинадцятого туру грало на виїзді проти Ворскли та здобуло розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Житомиряни вийшли вперед завдяки голу з пенальті в першому таймі, а в другій половині гри зняли усі питання щодо переможця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Полісся у 11 турі чемпіонату України-2023

Ворскла — Полісся 0:3

Голи: Кушніренко, 37 (пен.), Макуана, 54, Шастал, 90+1



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 63), Бацула — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко (Черниш, 78), Корнієнко (Феліпе, 63) — Степанюк.



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Грицук, 46), Кушніренко — Козак, Огіря, Макуана (Тейлор, 73) — Аріелсон (Шастал, 66).



Попередження: Челядін, Скляр, Сантана, Кушніренко — Кушніренко, Смоляков.



На 90+1-й хвилині був вилучений Данііл Хрипчук (Ворскла) (грубе порушення).