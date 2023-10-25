Україна

До тренерського штабу "гірників" увійшов 51-річний хорват.

Хорват Маріо Станич призначений асистентом нового головного тренера донецького Шахтаря Маріно Пушича, повідомляє офіційний сайт клубу.

В якості гравця Станич виступав за сараєвський Желєзничар, загребське Динамо, хіхонський Спортінг, лісабонську Бенфіку, бельгійський Брюгге, італійську Парму та лондонський Челсі. Він також грав за збірну Хорватії.

У 2004 році хорват завершив кар'єру футболіста. З 2011 по 2020 рік він працював скаутом у Брюгге. Також Станич займав посаду радника зі спортивних питань президента сплітського Хайдука.

Нагадаємо, про призначення нового головного тренера Шахтар оголосив вчора.