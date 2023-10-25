Новий головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував свій перехід до чемпіона України - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Передусім, щиро дякую за теплий прийом, який я відчув з боку всіх людей, коли прибув до клубу. Як вони сказали: "Ласкаво просимо до сім’ї!" Я це відчув і вдячний за це. Звісно, рішення не було для мене легким, адже я отримував задоволення і мав великі успіхи, працюючи з іншими колегами у Феєнорді. Але в житті в певний момент ти ухвалюєш інше рішення, іноді ти повинен це робити. Я мав гарні передчуття щодо цього проєкту та людей, вони змогли переконати мене в цьому. І я бачу великий потенціал у цієї молодої команди. Тож поєднання цих двох речей змусило мене зробити новий крок.

Як вам відомо, ми грали один проти одного, і я багато вивчав їх перед матчами, тож знаю чимало характеристик команди і, як я вже говорив, вважаю, вона має великий потенціал, аби грати в гарний футбол. Звісно, поступово ми розвиватимемось і щодня краще пізнаватимемо один одного. Вірю, що гравці можуть удосконалити себе й сягнути вищого рівня.

Іще зарано щось про це говорити, адже, як вам відомо, я прибув лише вчора ввечері, тож це моє перше заняття з командою. Ми мали коротку зустріч, познайомились один з одним, я показав кілька відеороликів, і ми почали працювати разом. Перші враження завжди виявляються правильними, і цього разу вони, безумовно, гарні. Я відчуваю позитивну енергію від команди, це хороший знак, щоб почати роботу.

В мене був занадто короткий термін, аби щось зробити, проте ми можемо підготуватися до гри. І я завжди можу попросити футболістів моєї команди грати у футбол так, як мені подобається. Змагаймося і намагаймося грати проти них, щоб побачити, на якому ми рівні зараз, – за цих обставин і в грі з найкращими європейськими командами. Це цікавий момент для того, щоб побачити наш сьогоднішній рівень.

Ситуація в Україні? Відбуваються жахливі речі, і я співчуваю людям. Я вже говорив гравцям сьогодні, що, на жаль, коли я був молодшим, гадаю, мені було років 19–20, я перебував у приблизно такій самій ситуації в колишній Югославії. Тому це завжди неприємно, це жахливо. Я співпереживаю людям, відчуваю багато речей. Але водночас я сказав своїм гравцям: завжди є надія, і ви повинні боротися за неї та за своїх уболівальників, за свою країну, ви представляєте свою країну, своє місто, тому маєте бути на піку форми. І пізніше ми побачимо, на якому ми рівні наразі, мені це дуже цікаво. Будемо боротися".