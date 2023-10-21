Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 17:00.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над черкаським ЛНЗ у дебюті Дарійо Срни на посаді головного тренера "гірників".

Підопічні хорватського фахівця відправили у ворота черкаського колективу три "сухих" м'ячі, чого виявилось більш ніж достатньо для перемогу в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — ЛНЗ у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Шахтар — ЛНЗ 3:0

Голи: Сікан, 20, Келсі, 83, 90



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Топалов — Степаненко (Назарина, 85) — Зубков, Бондаренко, Криськів (Егіналду, 86), Невертон — Сікан (Келсі, 75).



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравський, Селін (Ковальов, 79), Стасюк — Рибалка (Наумець, 69) — С. Шестаков (Олійник, 74), Бойко, Калюжний, Норенков — Хобленко (Прядун, 69).



Попередження: Бондаренко, Конопля