Україна

Авторитетний журналіст відреагував на дебютний гол талановитого українця в Лізі чемпіонів.

Центральний півзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков продовжує цікавити топові європейські клуби на тлі свого дебютного гола в Лізі чемпіонів, який він напередодні забив у ворота каталонської Барселони в рамках третього туру групового етапу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, багато провідних команд Європи стежать за прогресом 21-річного талановитого українця.

За інформацією джерела, нещодавно скаути туринського Ювентуса особисто оцінювали гру українського хавбека, за якого Шахтар вже планує просити "величезну суму".

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков потрапив до списку інтересів чотирьох клубів АПЛ та двох команд чемпіонату Португалії.