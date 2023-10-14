Український півзахисник може перебратись в Англію.
Георгій Судаков, getty images
14 жовтня 2023, 13:59
Георгій Судаков після відходу Михайла Мудрика став головною зіркою Шахтаря та привернув увагу ряду іноземних клубів.
Як повідомляє портал TEAMTalk, за українським півзахисником стежать чотири клуби з елітного дивізіону чемпіонату Англії.
Стверджується, що найбільш конкретний інтерес проявляє Арсенал, лондонці стежать за півзахисником ще з часів зацікавленості в Мудрику.
Крім того, виступи Георгія Судакова вразили скаутів Манчестер Сіті, проте ніяких кроків "містяни" ще не робили.
Також півзахисник входить список Брайтона, де з його можливостями відмінно знайомий головний тренер Роберто Де Дзербі.
В списку зацікавлених клубів називається Челсі й ще два португальських клуби, проте їх назви не розголошуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус відправляв свого скаута на матч Антверпена та Шахтаря, щоб поспостерігати за Судаковим.