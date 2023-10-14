Англія

Український півзахисник може перебратись в Англію.

Георгій Судаков після відходу Михайла Мудрика став головною зіркою Шахтаря та привернув увагу ряду іноземних клубів.

Як повідомляє портал TEAMTalk, за українським півзахисником стежать чотири клуби з елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Стверджується, що найбільш конкретний інтерес проявляє Арсенал, лондонці стежать за півзахисником ще з часів зацікавленості в Мудрику.

Крім того, виступи Георгія Судакова вразили скаутів Манчестер Сіті, проте ніяких кроків "містяни" ще не робили.

Також півзахисник входить список Брайтона, де з його можливостями відмінно знайомий головний тренер Роберто Де Дзербі.

В списку зацікавлених клубів називається Челсі й ще два португальських клуби, проте їх назви не розголошуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус відправляв свого скаута на матч Антверпена та Шахтаря, щоб поспостерігати за Судаковим.