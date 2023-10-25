Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 15:00.
Ворскла — Дніпро-1, УПЛ
25 жовтня 2023, 22:30
У рамках перенесенного матчу першого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла зустрілася з Дніпром-1 та зазнала поразки.
Команди продемонстрували результативних футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, а переможцем із цієї гольової перестрілки вийшли Юрія Максимова — 2:3.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Дніпро-1 у 1 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Ворскла — Дніпро-1 2:3
Голи: Степанюк, 40, 90 (пен.) — Філіппов, 5, Гуцуляк, 42, 53
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Сантана, Корнієнко (Бацула, 62) — Скляр (Юрченко, 78), Павлюк, Нестеренко — Кане, Степанюк, Якубу.
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Кравець, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Лєднєв, Піхальонок (Горін, 75), Горбунов (Рубчинський, 59) — Філіппов (Пуріта, 74).
Попередження: Сантана, Пердута, Скляр — Горбунов, Горін