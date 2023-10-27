Україна

Російська федерація футболу продовжує заманювати українські клуби до свого чемпіонату.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала лист, який вона надіслала на адресу УЄФА, з проханням вжити рішучих заходів щодо можливої інтеграції українських клубів із окупованих територій до російського чемпіонату.

"Змушені вчергове звернутися з приводу питання, щодо якого неодноразово вели з вами комунікацію протягом останнього року, а саме — протиправних дій російської терористичної держави та рфс щодо української держави та футболу.

У даному випадку — щодо спроб інтегрувати футбольні клуби з тимчасово окупованих регіонів України до російських національних чемпіонатів, що наразі просувається вперед без жодних перешкод та обмежень. Незважаючи на правовий аспект, згідно з яким УЄФА у 2014 році надав тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим особливий статус, який має забезпечити її захист від загарбницької поведінки росії.

Нещодавно заступник міністра спорту росії Одес Байсултанов заявив, що футбольні клуби з окупованих територій України повинні бути включені в чемпіонати росії, зазначивши також, що виключення кримських клубів із другого дивізіону чемпіонату росії у 2014 році згідно з вимогами УЄФА було помилкою, і росія "не має перейматися позицією УЄФА й ФІФА".

Ми більш ніж стурбовані тим, як розвивається ситуація, і просимо УЄФА звернути особливу увагу та вжити рішучих заходів щодо описаного вище порушення, беззаконня та прояву виключної неповаги до всієї футбольної родини", — ідеться в листі УАФ.

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ офіційно виключив Васт із Другої ліги за повторну неявку на матч.