Украина: Вторая лига

Металургу-2 (Запоріжжя) зараховано технічну перемогу з рахунком 3:0.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ щодо майбутніх виступів миколаївського Васта у Другій лізі сезону-2023/24.

"КДК УАФ у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги Металург-2 (Запоріжжя) — Васт (Миколаїв), який мав відбутися 21 жовтня, зарахував Васту технічну поразку з рахунком 0:3 (за неявку на гру без поважної причини), а Металургу-2 — технічну перемогу з рахунком 3:0.

ФК Васт (Миколаїв) виключено зі складу учасників поточного чемпіонату України серед команд другої ліги (за повторну неявку на матч без поважної причини).

Нагадаємо, що раніше Васт не з’явився на матч 4-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги Скала 1911 (Стрий) — Васт (Миколаїв), який мав відбутися 27 серпня", — сказано в заяві на офіційному сайті УАФ.

Зазначимо, що раніше представники Васта особисто оголосили про припинення виступів у Другій лізі України, проте тепер рішення про зняття команди з розіграшу турніру набуло офіційного характеру.