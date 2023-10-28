Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 28 жовтня та розпочнеться о 18:00.

Львівський Рух та Олександрія продовжуватимуть програму дванадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Арена Львів у Львові.

РУХ — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНЕ

Останнім за часовим слотом матчем суботи стане протистояння поміж командами, які не мають спільних інтересів щодо позицій у турнірній таблиці, однак кожна з них при цьому прагнутиме до перемоги, адже потрібно вирішувати завдання на полюсах турнірної таблиці. За збігом обставин Рух та Олександрія перебувають на однаковому віддалені від зони єврокубків та зони вильоту відповідно, тоді як в останніх помітно більше шансів провалитись, аніж у перших — піднятись.

Річ у тім, що Руслан Ротань вимушено стикнувся з доволі прогнозованими проблемами на початку сезону. Не можна безболісно позбутись більшості виконавців основного складу під час літньої павзи, і потім із юнаками намагатись чіплятись за якісь високі результати. Звісно, якщо при цьому відсутня притомна система роботи з кадрами безпосередньо в самому клубі.

Яка, наприклад, є у Руху. Середній вік стартового складу "жовто-чорних" подекуди просто вражає. Але подивіться при цьому на місце, які ці перспективні юнаки посідають у турнірній таблиці й одразу все стане на свої місця — перед нами амбітний проєкт, який найближчим часом готується робити перші гучні продажі на міжнародному ринку. Останнє вже просто кричуще очевидно, оскільки гравці рівня Іллі Квасниці, Марка Сапуги чи Юрія Климчука переросли рівень УПЛ.

Але наразі всі вони перебувають у колективі Віталія Пономарьова та намагаються вирішувати локальні завдання. Рух є гранично близьким до того, аби ввійти до зони єврокубків, але й переслідувачі не втомлюються створювати приводи для нервувань львівським уболівальникам. А ще в прийдешній грі в "жовто-чорних" буде один вагомий привід обіграти Олександрію — потрібно взяти реванш за де в чому сенсаційний виліт із Кубка України, що стався трохи більше місця тому (0:1). "Поліграфи" наразі перебувають у такому стані, що це не здається недосяжним завданням для львів’ян.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія може зіграти в 100 раз унічию в рамках УПЛ.

Рух не програє вже 12 домашніх матчів поспіль: 4 перемоги та 8 нічиїх.

Олександрія не перемагає 9 матчів поспіль: 3 нічиї та 6 поразок, тоді як у гостях не перемагала 7 останніх матчів: 4 нічиї та 3 поразки.

Євгеній Смирний з Олександрія може забити 10 м’яч у рамках УПЛ.

За Руслана Ротаня Олександрія може поступитись у 10 матчі УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою шість разів — по одній перемозі кожної з команд та 4 нічиї. Загальний рахунок 3:3.