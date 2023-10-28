Україна

Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Дніпра-1.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі прийматиме дніпровський Дніпро-1.

Кривбас — Дніпро-1. Напередодні

Напередодні гри півзахисник команди Юрія Вернидуба Максим Задерака розповів про власні очікування від зустрічі.

"Думки перед грою суто позитивні. Рухаємось від матчу до матчу, поточні результати тішать, але до таблиці ретельніше почнемо придивлятися ближче до 28-29 турів. Зараз цього робити не варто.

Футбол суворо карає за самовпевненість та зверхнє ставлення до супротивників, незалежно від їх статусу та поточного місця в таблиці. Ми повинні залишатись командою, яка максимально відпрацьовує на всіх ділянках поля.

Важливий чинник налаштування на дербі — амбіції двох самодостатніх клубів, у кожного з яких максимальні цілі на сезон. Нічия до гри, на мій погляд, не влаштує ані нас, ані Дніпро-1, тож буде важка гра.

Зайва увага до мене та команди загалом не відволікає. Журналісти виконують важливу роботу, виступаючи посередником між футболістами та вболівальниками.

Кривбас уже другий рік ледь не найбільш відкрита та найбільш медійна команда в УПЛ. Тож жодних проблем: ніяких забобонів в мене на рахунок спілкування з медіа немає.

Соцмережі? У мене їх немає. Більше люблю живе спілкування. Його вистачає, мені вдосталь. Тож немає часу займатись соціальними мережами. Весь вільний час стараюсь провести з сім’єю", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Дніпро-1 відбудеться 28 жовтня, о 13:00.