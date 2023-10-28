До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Дніпром-1, який розпочнеться 28 жовтня о 13:00.
Гравці Кривбасу, ФК Кривбас
28 жовтня 2023, 11:50
У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють криворізький Кривбас та Дніпро-1.
Поєдинок пройде на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за системою ВАР доглядатиме Денис Шурман.
Онлайн-трансляція:
Після 11 турів Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 23 очки. Дніпро-1 має 21 бал після 10 зустрічей.