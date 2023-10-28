У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють криворізький Кривбас та Дніпро-1.

Поєдинок пройде на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за системою ВАР доглядатиме Денис Шурман.

Онлайн-трансляція:

Після 11 турів Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 23 очки. Дніпро-1 має 21 бал після 10 зустрічей.