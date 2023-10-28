Україна

Криворізька команда видала яскравий перформанс проти віце-чемпіона України.

Матчі єврокубків посеред тижня залишились позаду, тож ми мусили повертатись до протистоянь у рамках національних першостей, що мали відбутись на вікенд. У дванадцятому турі української Прем’єр-ліги чинний лідер турнірної таблиці, криворізький Кривбас, мав на своєму полі приймати дніпровський Дніпро-1 при черговій спробі захистити перший рядок від зазіхань переслідувачів.

І захищати дійсно було від кого, оскільки Юрій Максимов своєю появою на тренерському містку повернув СК жагу до перемог, і тепер команда що називається неслась повз опонентів на власному шляху. Нікому, окрім дніпрян, у останніх п’яти матчах УПЛ не вдавалось здобувати виключно перемоги, тож за втраченими очками вони, разом із донецьким Шахтарем, навіть випереджали колектив Юрія Вернидуба, який не переставав тішити власних уболівальників.

Шалений вітер та повітряна тривога тривалістю в дві години незадовго до стартового свистка — і не обрати ось так відразу, що саме більше дошкуляло командам у цій грі. Кривбас розпочинав протистояння, аж на 1 годину та 20 хвилин пізніше від запланованого, та грав "за вітром", що дуже кидалось в очі. Особливо в моменті на сьомій хвилині, коли спочатку Кінарейкін пролетів із ударом головою за межами штрафного повз м’яч, а відскок потім полетів повз праву стійку воріт за його спиною.

Але в епізоді за кілька миттєвостей потому погода вже не мала суттєвого впливу — захист дніпрян провалився самостійно, коли Іліч запустив передачу на хід до правого флангу на Кузика, а той прострілив на порожні для Кожушка. Після цього команда Юрія Вернидуба прагматично віддала м’яч суперникам та дивилась виключно за тим, як Дніпро-1 нічого не може заподіяти їй у відповідь.

Так тривало аж до завершення першого тайму, коли на 41 хвилині Кузик зважився на сольний ривок під переведення Стецькова до правого флангу атаки, зайшов до штрафного та виконав бездоганний удар у дальню дев’ятку. А тут уже вплив вітру цілком мав місце бути. Отже, у дніпрян були помітні проблеми із створенням моментів, а суперники вже грали з таким рівнем упевненості у власних силах, що ставало трохи лячно.

На початку другого тайму Олег Кожушко оформив дубль, а окрім того якогось видовищного футболу не було, обидва клуби завдали лише п'ять ударів по воротах, а Дніпро-1 не зміг відродити інтригу. Нагода для цього була, проте Богдан Леднєв не реалізував пенальті.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, а дніпровський Дніпро-1 гостюватиме у львівського Руху.

Кривбас — Дніпро-1 3:0

Голи: Кожушко, 11, 51, Кузик, 41

На 86-й хвилині Богдан Леднєв не реалізував пенальті

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч — Задерака, Татарков (Приходько, 70), Дебелко (Луньов, 70), Д. Кузик (Хомченовський, 63) — Кожушко (Квабена, 88)

Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк (Мірошніченко, 56), Сарапій, Кравець, Каплієнко (Горбунов, 48) — Бабенко (Віктінью, 62), Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок (Пасіч, 73), Лєднєв — Філіппов (Танчик, 56)

Попередження: Піхальонок, Леднєв, Кравець