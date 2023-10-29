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Захисник Кривбасу прокоментував перемогу над Дніпром-1.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі переміг дніпровський Дніпро-1.

Кривбас — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник команди Юрія Вернидуба Денис Кузик, на рахунку якого гол та дві гольові передачі в звітному протистоянні, після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Почуваю себе дуже щасливим сьогодні, неймовірні емоції, перемогли 3:0. Зробили на полі все, про що просили нас тренери. Уся команда дуже задоволена.

Дебютний гол? Це — дуже круті враження! Мені підказав Віталій Юрійович зміститись у центр та стріляти у дальню дев’ятку. Можна сказати, виконав тренерську настанову.

У Кривбасу немає особливих секретів. Ми — одна команда, єдине ціле. Ми разом йдемо до своєї мети.

У роздягальні після гри всі були дуже раді від нашого успіху, привітали нас із перемогою. Сказали, що на цьому не треба зупинятись та рухатись далі.

Попереду ще є важливі матчі проти серйозних суперників. Сьогодні радіємо, а завтра вже треба про це забувати та готуватись до наступних викликів", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в житомирського Полісся.