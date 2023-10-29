Захисник Кривбасу прокоментував перемогу над Дніпром-1.
Денис Кузик, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
29 жовтня 2023, 08:15
У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі переміг дніпровський Дніпро-1.
Кривбас — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Захисник команди Юрія Вернидуба Денис Кузик, на рахунку якого гол та дві гольові передачі в звітному протистоянні, після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.
"Почуваю себе дуже щасливим сьогодні, неймовірні емоції, перемогли 3:0. Зробили на полі все, про що просили нас тренери. Уся команда дуже задоволена.
Дебютний гол? Це — дуже круті враження! Мені підказав Віталій Юрійович зміститись у центр та стріляти у дальню дев’ятку. Можна сказати, виконав тренерську настанову.
У Кривбасу немає особливих секретів. Ми — одна команда, єдине ціле. Ми разом йдемо до своєї мети.
У роздягальні після гри всі були дуже раді від нашого успіху, привітали нас із перемогою. Сказали, що на цьому не треба зупинятись та рухатись далі.
Попереду ще є важливі матчі проти серйозних суперників. Сьогодні радіємо, а завтра вже треба про це забувати та готуватись до наступних викликів", — заявив український виконавець.
У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в житомирського Полісся.