Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 14:15.

В одинадцятому турі чемпіонату України між собою грали Кривбас та Дніпро-1.

Господарі несподівано обіграли гостей з великим рахунком.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, а дніпровський Дніпро-1 гостюватиме у львівського Руху.

Огляд матчу:

Кривбас — Дніпро-1 3:0

Голи: Кожушко, 11, 51, Кузик, 41

На 86-й хвилині Богдан Леднєв не реалізував пенальті

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч — Задерака, Татарков (Приходько, 70), Дебелко (Луньов, 70), Д. Кузик (Хомченовський, 63) — Кожушко (Квабена, 88)

Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк (Мірошніченко, 56), Сарапій, Кравець, Каплієнко (Горбунов, 48) — Бабенко (Віктінью, 62), Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок (Пасіч, 73), Лєднєв — Філіппов (Танчик, 56)

Попередження: Піхальонок, Леднєв, Кравець.