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Форвард Кривбасу прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Криворізький Кривбас у рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі переміг дніпровський Дніпро-1.

Кривбас — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Нападник команди Юрія Вернидуба Роман Дебелко після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Емоції найщиріші та найтепліші, бо обіграли дуже хорошого суперника. Дніпро-1 — команда, яка демонструє дуже хороший футбол та має якісних гравців у власному складі.

Вони здорово переходили з оборони до атаки та навпаки, тому в нас вийшла дійсно класна гра. Дякувати Богу, що ми здобули сьогодні перемогу.

На позиції під нападником до цього раніше грав тільки вимушено, а так — тренер кілька разів у товариських матчах пробував поставити мене на цю позицію. Тому він і зробив у підсумку такий вибір. Сподіваюсь, що він не помилився.

Ми готувались до будь-якого сценарію гри, розбирали суперників, вивчали їхні сильні та слабкі сторони. У підсумку, наш план спрацював і ми добились важливих трьох залікових балів", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в житомирського Полісся.