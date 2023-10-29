Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 15:00.

Ворскла та Металіст 1925 видали результативний матч в 12-му турі УПЛ. Поєдинок в Полтаві закінчився нічиєю — 2:2.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в закарпатського Миная, тоді як посеред тижня навістить київську Оболонь у рамках Кубка України, а харківський Металіст 1925 прийматиме одеський Чорноморець.

Огляд матчу:

Ворскла — Металіст 1925 2:2

Голи: Корнієнко, 47, Нестеренко, 82 — Сидоров, 17, Фарина, 78



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 57), Корнієнко — Скляр, Челядін — Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 76) — Степанюк.



Металіст 1925: Мозіль — Курило, Є. Ткачук, Фарина, Безуглий — Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук (Бичек, 64) — Юсов (Чирук, 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко, 64).



Попередження: Сантана, Корнієнко — Юсов