Україна

Керманич дав свій коментар.

Прикра помилка воротаря коштувала Металісту 1925 перемоги над Ворсклою. Коментар після гри дав головний тренер Ворскли Віктор Скрипник.

"Показали реакцію на пропущені голи. Хотіли виграти. Було важко грати 3 гру за тиждень, але матч був бойовим. Такий календар. Якщо ми хочемо грати в єврокубках, то треба звикати до такого режиму. Ми грали, хотіли виграти.

Щодо першого голу, то м’яч пішов угору, програли підбирання. Під час кожного голу можна грати краще.

У перерві просив хлопців показати характер. Розумів, що всі втомилися. Але ми намагались здобути перемогу", — наводить слова Скрипника УПЛ ТБ.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ворскла — Металіст 1925.