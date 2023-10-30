Прикра помилка воротаря коштувала Металісту 1925 перемоги над Ворсклою. Коментар після гри дав головний тренер Ворскли Віктор Скрипник. 

"Показали реакцію на пропущені голи. Хотіли виграти. Було важко грати 3 гру за тиждень, але матч був бойовим. Такий календар. Якщо ми хочемо грати в єврокубках, то треба звикати до такого режиму. Ми грали, хотіли виграти.

Щодо першого голу, то м’яч пішов угору, програли підбирання. Під час кожного голу можна грати краще.

У перерві просив хлопців показати характер. Розумів, що всі втомилися. Але ми намагались здобути перемогу", — наводить слова Скрипника УПЛ ТБ

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ворскла — Металіст 1925