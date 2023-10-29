Україна

Прикра помилка воротаря коштувала Металісту 1925 перемоги над Ворсклою

Колектив Едмара був надзвичайно близьким до першої перемоги за шість останніх матчів, але необачна дія голкіпера зруйнувала ці плани.

Ворскла — Металіст 1925, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Металіст 1925 2:2

Голи: Корнієнко, 47, Нестеренко, 82 — Сидоров, 17, Фарина, 78



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 57), Корнієнко — Скляр, Челядін — Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 76) — Степанюк.



Металіст 1925: Мозіль — Курило, Є. Ткачук, Фарина, Безуглий — Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук (Бичек, 64) — Юсов (Чирук, 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко, 64).



Попередження: Сантана, Корнієнко — Юсов