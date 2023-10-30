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Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 13:00.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ удома впевнено обіграв київську Оболонь.

Команда Олега Дулуба непогано розпочала гру та закріпила власну перевагу за створеними гольовими нагодами м’ячем під завісу першої половини ігрової години.

На другий тайм Валерій Іващенко випустив одразу трьох свіжих виконавців, але це жодним чином не допомогло його команді. ЛНЗ забив другий м’яч, а під завісу протистояння взагалі добив суперників.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ — Оболонь у 12 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ — Оболонь 3:0

Голи: Ковальов, 30, Шестаков, 56, Наумець, 89.

ЛНЗ: Пеньков — Шестаков (Наумець, 84), Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков — Бойко, Тищенко (Олійник, 62) — Калюжний, Хобленко, Пасіч (Савін, 81).

Оболонь: Рибка — Фатеєв, Приймак, Карась, Осман — Чернов (Нагієв, 46), Черненко, Мороз (Косовський, 81), Груша (Прокопенко, 62) — Слободян (Суханов, 46), Краснопір (Тарануха, 46).

Попередження: Норенков, Шестаков, Бойко — Приймак, Мороз, Тарануха.