Україна

Підопічні Дулуба перемогли вперше за 4 матчі.

Програму неділі 12 туру УПЛ розпочинали матчем ЛНЗ — Оболонь на стадіоні "Черкаси-Арена".

Господарі не вигравали чотири матчі поспіль, проте сьогодні ЛНЗ, як то кажуть, прорвало. Черкащани забили тричі, залишивши свої володіння в недоторканності.

В першому таймі відзначився Ковальов. А в другій половині зустрічі Шестаков та Наумець добили суперника — 3:0.

Перемога допомогла ЛНЗ обійти Оболонь в турнірній таблиці. Обидві команди в середині чемпіонату та мають по 12 очок.

ЛНЗ — Оболонь 3:0

Голи: Ковальов, 30, Шестаков, 56, Наумець, 89.