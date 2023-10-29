Підопічні Дулуба перемогли вперше за 4 матчі.
ЛНЗ - Оболонь, УПЛ
29 жовтня 2023, 14:56
Програму неділі 12 туру УПЛ розпочинали матчем ЛНЗ — Оболонь на стадіоні "Черкаси-Арена".
Господарі не вигравали чотири матчі поспіль, проте сьогодні ЛНЗ, як то кажуть, прорвало. Черкащани забили тричі, залишивши свої володіння в недоторканності.
В першому таймі відзначився Ковальов. А в другій половині зустрічі Шестаков та Наумець добили суперника — 3:0.
Перемога допомогла ЛНЗ обійти Оболонь в турнірній таблиці. Обидві команди в середині чемпіонату та мають по 12 очок.
ЛНЗ — Оболонь 3:0
Голи: Ковальов, 30, Шестаков, 56, Наумець, 89.