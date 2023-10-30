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Керманич Оболоні прокоментував поразку від ЛНЗ.

Київська Оболонь напередодні поступилась черкаському ЛНЗ у рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Враження від гри негативні, бо коли програєш, то навпаки бути не може. Одразу після матчу важко дати оцінку тому, що відбулось. Поразка є поразка, тому потрібно робити якісь висновки та налаштовуватись на інші матчі.

Якщо команда суперників перемогла, то це десь ми недопрацювали, і відповідно вони заслуговували на перемогу.

Недооцінки суперників не мало бути, бо ми, поки що, не гранд українського футболу. До кожного суперника ми ставимось із повагою, знали, що буде важка гра, і відповідно налаштовували команди.

Але, те що я вже побачив, більшість наших футболістів погано ввійшли в цю гру. У такій грі: бойовій, важке поле, важко було комбінувати, тому на перший план виходили бійцівські якості футболістів. Хто кого перемеле, грубо кажучи. У цьому ЛНЗ виявився сильнішим.

У першому таймі ми вирішили спробувати гравців, які краще грають із м’ячем у ногах. Суханов у цьому плані діє більш агресивно, відкривається під передачі. Але цього всього зробити не вийшло. Знову ж таки, поле де в чому заважало. Хоча, коли починали гру, то передумов для цього не було.

Стандарти, із яких забивали суперники, де в чому нас деморалізували. У другому таймі довелось перелаштовуватись, грати з двома нападниками.

Будемо розбиратись, чому такий результат у підсумку. Із хлопцями, начебто, постійно спілкуємось, усе розуміють. Але, як я й казав перед грою, тільки сам матч покаже, яким чином хто налаштований.

Завжди має бути якийсь ресурс, але виходимо зараз із того, що в наявності. Але потрібна, передусім, кваліфікація в гравців. Якісь дитячі помилки не дають нам можливостей для вдосконалення. Якщо хочеш одразу отримати результат, то для цього треба створювати передумови", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє гостьовий матч проти львівського Руху.