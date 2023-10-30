Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 13:00.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ удома впевнено обіграв київську Оболонь.

Команди Володимира Шарана та Сергій Лавриненка ведуть боротьбу за виживання, тому від їхнього очного протистояння точно можна було очікувати велику кількість епізодів боротьби.

Однак команди, на додачу до цього, ще й не забували атакувати та мали чималу кількість гольових моментів. Одне лишень прикро — із голами цього разу в них не склалось.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Верес у 12 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Минай — Верес 0:0

Минай: Бандура — Солдат, Мельник (Вишневський, 46), Ю. Кравчук, Нємчанінов — Вітенчук — Одарюк (Ременяк, 83), Кораблін (Петько, 37), Твердохліб, Гечев (Рогозинський, 37) — Гунічев (Панасенко, 61).

Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко — Жуліо Сезар, Кухарук — Шестаков, Яго (Блізніченко, 86), В. Шарай — Марусич (Гайдучик, 68).

Попередження: Солдат, Вітенчук, Твердохліб — Шевченко, В. Шарай, Яго, Балан

На 90+1-й хвилині був вилучений Владислав Шарай (Верес) (друге попередження).