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Керманич Металіста 1925 прокоментував нічию проти Ворскли.

Харківський Металіст 1925 напередодні зіграв унічию проти полтавської Ворскли в рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Металіст 1925 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Керманич "жовто-синіх" Олег Голодюк після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Тим, як цей матч розвивався, напевно, ми не дуже задоволені. Емоцій майже не залишилося, але нічого. Усе трапляється. Головне, що сьогодні на полі ми побачили команду, яка билася один за одного, усі один одного підтримували.

Я думаю, що ми цей момент ми якось переживемо. Головне працювати далі, не опускати руки, голову й, знову ж таки, через тренування виправляти ситуацію.

Сидоров — дуже важливий гравець для нас. Ми його всіляко підтримували та будемо підтримувати. Видно було по ньому, що він переживав через те, що не може забити. Ми дуже за нього раді та щасливі, що йому вдалося відзначитись. Сподіваємось, що цей гол додасть йому впевненості в майбутньому.

Активний початок другого тайму від Ворскли не став для нас несподіванкою, ми були готові. Знову ж таки, тільки на словах були готові, тому що видно було в перерві по хлопцям, що вони все розуміють, потрібно вийти в другому таймі й зіграти, як мінімум, перші хвилини максимально надійно.

Але, скажімо так, це наш не перший пропущений одразу після перерви гол. Із цим потрібно щось робити, проте, чесно вам скажу, що саме — поки що не можемо знайти відповіді.

Гол Фарини? Він — молодий гравець, у нього дуже багато сил, здоров’я. І, якщо він може, якщо ситуація дозволяє, чому б не підключатись до атаки. Ніхто не забороняє це робити.

Тим більше, можна сказати, що він виправився за свою помилку. Він міг на початку другого тайму винести м'яч, і з його помилки нам забили. Проте потім він повністю реабілітувався. Ми за нього також дуже раді й щасливі, що йому вдалося відзначитись. У такому віці забити гол — дуже важливо.

Ні одного слова претензій до Мозіля після гри не було висловлено. Усі хлопці його підтримали, пояснити що сталося у другому голі — важко. Це нещасний випадок. Я впевнений, що він через свою працю в наступних матчах не раз нас виручить", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти одеського Чорноморця.