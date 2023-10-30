Україна

Форвард прокоментував кубковий матч проти Шахтаря.

У чвертьфінальному протистоянні Кубка України-2023/24 сумська Вікторія зіграє проти чинного чемпіона країни, донецького Шахтаря.

Вікторія — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Кубка України

Напередодні гри нападник "синіх" Вадим Шаврін, який є вихованцем академії "гірників", розповів про власні передчуття стосовно майбутньої зустрічі з колишнім клубом.

"Насамперед, Шахтар — це команда, яка відкрила мені шлях до футбольного життя.

Але в день гри він буде суперником моєї поточної команди, тому сподіваюсь виключно на нашу перемогу. Треба докласти всіх можливих зусиль, аби здобути необхідний результат.

Хлопці готові й, напевно, це буде важка гра для нас", — заявив український виконавець.

Матч Вікторія — Шахтар відбудеться 30 жовтня, о 15:00.