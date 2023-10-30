Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють сумська Вікторія та донецький Шахтар.

Сумська Вікторія прийматиме донецький Шахтар у рамках чвертьфінального матчу Кубка України-2023/24.

Анатолій Безсмертний залучив до стартового складу Сасовського до центру оборони.

Маріно Пушич, після поразки від каталонської Барселони, використав із перших хвилин Гочолеішвілі та Ракіцького в лінії захисту, тоді як Назарина гратиме в опорній зоні, а Невертон розташується ліворуч у півзахисті. Келсі очолить атаку.

Вікторія: Шеліхов — Бичков, Нелін, Сасовський, Ульянов — Долінський, Савченко — Байдал, Здирко, Мишенко — Галенко.

Запасні: Литивненко, Курелєх, Сахно, Зозуля, Чеглов, Покотилюк, Лебеденко, Машталір, Євпак.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Азарові — Назарина — Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон — Келсі.

Запасні: Рудько, Чигринський, Матвієнко, Конопля, Егіналду, Криськів, Швед, Топалов, Сікан.



Гра Вікторія — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.