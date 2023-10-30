Україна

Голландський футболіст не зміг зарекомендувати себе у бельгійському клубі.

Півзахисник Андерлехта Джастін Лонвейк може достроково повернутися до київського Динамо. Про це повідомляє walfoot.

За інформацією джерела, орендований 23-річний голландець не зміг проявити себе у бельгійському клубі і вже тричі за останні матчі не потрапляв у заявку команди.

У футболіста немає травм і він постійно працює на тренуваннях, хоч і були нарікання. Проте він навіть не потрапляє на матчі молодіжної команди.

Проблема в тому, що на позиції Лонвейка досить інших гравців, яких у своєму складі більше бачить головний тренер Браян Рімер.

У нинішньому сезоні Лонвейк провів лише 39 хвилин на полі в трьох матчах за Андерлехт. Його остання гра датована 30 вересня.

Орендна угода з Ловейком розрахована до кінця сезону і Андердехт має опцію викупу, але не збирається їй користуватися. Не виключений варіант, що Джастін повернеться до Динамо майбутньої зими, якщо йому не знайдуть інший шлях продовження кар'єри.