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Джастін Лонвейк висловився щодо свого переходу до бельгійського клубу.

Півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк прокоментував свій перехід до складу бельгійського Андерлехта на правах оренди.

"Я щасливий бути в Андерлехті. Я довго не сумнівався у переході. Минулий рік був важким. Я щасливий бути тут і знову зосередитися лише на футболі", — наводить слова Лонвейка Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, 23-річний голландець проведе у бельгійському клубі найближчий сезон на правах оренди. Також Андерлехт матиме право викупити футболіста за суму в розмірі двох мільйонів євро. Оренда гравця коштуватиме 400-500 тисяч євро.

Лонвейк поповнив склад Динамо у вересні 2022 року. За цей час він провів 18 матчів у складі "біло-синіх", у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.