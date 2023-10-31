Україна

Рух налаштовується на битву з дніпрянами.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов розповів про підготовку "жовто-чорних" до матчу з дніпровською командою.

"Ми готуємось до серйозного протистояння проти срібного призера попереднього чемпіонату України. Зараз Дніпро-1 набрав непогану форму і це буде непроста для нас гра. У складі дніпрян є багато якісних та досвідчених футболістів. На полі вони виділяються своїми індивідуальними якостями. Це підтверджується і візуально, і статистичними даними.

Рух готується до майбутнього матчу у звичному режимі. Важливо, аби гравці якісно відновились, тому потрібно правильно розподілити навантаження на тренуваннях. Щодо ротації, то тренерський штаб вирішуватиме, хто вийде на гру з Дніпром, виходячи з кондицій наших футболістів", - цитує наставника офіційний сайт Руху.

Матч Рух — Дніпро-1 відбудеться 1 листопада, початок — о 18:00.