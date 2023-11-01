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Football.ua представляє прев'ю перенесеного поєдинку п'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 листопада та розпочнеться о 18:00.

Львівський Рух та Дніпро-1 нарешті закриють програму п'ятого туру української Прем’єр-ліги перенесеним матчем на стадіоні Арена Львів.

Рух — Дніпро-1

Середа, 1 листопада, 18:00. Стадіон Арена Львів, Львів. Арбітр – Дмитро Кривушкін (Харків). Пряма трансляція на ТК Суспільне Спорт, YouTube-каналі Руху та УПЛ ТБ

До цього поєдинку Рух і Дніпро-1 підходять у статусі четвертої та п'ятої команд УПЛ. Кожна з них може опинитися на третьому за підсумками цієї очної зустрічі. Дніпрян для цього влаштує і нічия, а от львів'янам потрібні 3 очки.

Вдома Рух досі не програвав у цьому сезоні, проте останні п'ять матчів завершилися нічийними результатами. Загалом, львів'яни не програють вже протягом п'яти турів УПЛ поспіль. У попередньому, 12-му турі, вони поділили очки з Олександрією, так і не порадувавши глядачів голами.

"Ми готуємось до серйозного протистояння проти срібного призера попереднього чемпіонату України. Зараз Дніпро-1 набрав непогану форму і це буде непроста для нас гра. У складі дніпрян є багато якісних та досвідчених футболістів. На полі вони виділяються своїми індивідуальними якостями. Це підтверджується і візуально, і статистичними даними", — заявив головний тренер Руху Віталій Пономарьов.

До поразки у попередньому турі від Кривбаса, нинішнього лідера чемпіонату, Дніпро-1 мав серію з п'яти поспіль перемог в УПЛ. Як і Рух, дніпряни вже втратили місце у Кубку України, тож єдиний турнір, який може їх цікавити, це саме УПЛ. У виїзних поєдинках Дніпро-1 виглядає досить непогано, маючи 10 очок у п'яти таких іграх.

Що стосується історії протистоянь цих двох клубів, то тут значну перевагу мають дніпряни — п'ять перемог в офіційних матчах, одна нічия та одна поразка. Вони також зустрічалися у липні, у рамках контрольного матчу. Тоді впевнену перемогу теж святкував Дніпро-1.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна домашня клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 13 ігор: 4 перемоги та 9 нічиїх.

Рухівці утримують нічийну домашню клубну рекордну серію, яка триває в Чемпіонаті 5 ігор.

Безнічийний серіал Дніпра-1 в УПЛ триває 6 ігор: 5 перемог та поразка.

Рух при Віталію Пономарьову може зазнати 1-ї домашньої поразки в УПЛ – у 14-й грі.

30-й гол в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк, 25-й Олександр Філіппов (обидва – Дніпро-1).

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